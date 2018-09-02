У німецькому Хемніці відбулись багатотисячні акції правих та їх противників, затримано 300 осіб (фото, відео)

За даними правоохоронців, загалом у заходах взяли участь 9,5 тис. осіб, порядок охороняли 1800 поліцейських.

У німецькому місті Хемніц (Саксонія) 1 вересня відбулись багатотисячні акції правопопулістів та їх противників. Внаслідок сутичок постраждали 10 учасників акцій, поліція затримала 300 осіб.

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Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на місцеву поліцію. Зазначається, що сутички між різними групами сталися під час ходи партії популістів "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Праві активісти пройшли маршем, висловлюючи свою позицію проти біженців.

В той же час, учасники мітингу "Серце замість ненависті" виступили проти ксенофобії та закликали до толерантності.

За даними правоохоронців, загалом у заходах взяли участь 9,5 тис. осіб, порядок охороняли 1800 поліцейських.

В той же час, DW повідомляє, що поліцейськими під час демонстрацій було зафіксовано 25 правопорушень. Зокрема – пошкодження чужої власності, завдання тілесних ушкоджень, спротив поліції та використання забороненої символіки.

Зазначається, що низку масових демонстрацій у Хемніці спровокувало вбивство місцевого жителя 26 серпня. У вбивстві 35-річного німця підозрюють двох мігрантів - іракця та сирійця.

Після цього у місті відбулися масові акції за участю праворадикалів та їхніх противників. Фіксувалися також напади правих на мігрантів.