Вірменія стане членом Євразійського економічного союзу 2 січня 2015 року

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у матеріалах прес-служби президента РФ до завтрашнього засідання в Москві Вищої Євразійської економічної ради - головного органу Митного союзу і Єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану, а також створюваного з 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу.

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«Президенти Росії, Білорусі, Казахстану та Вірменії оголосять про завершення державних процедур ратифікації Договору про приєднання Республіки Вірменія до Євразійського економічного союзу від 10 жовтня (Єреван - 4 грудня, Москва - 17 грудня, Мінськ - 19 грудня, Астана розраховує завершити ратифікацію до 23 грудня). Вірменія стане повноправним членом вже на наступний день після запуску Євразійського економічного союзу (2 січня 2015 року)», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, повідомляється, що на саміті відбудеться підписання договору про приєднання Киргизії до договору про Євразійському економічному союзі. Киргизія стане другою після Вірменії державою, яка підключається до діяльності Союзу.

«Для цього Бішкеком пророблена масштабна робота по приведенню національного законодавства у відповідність з нормативною базою ЄАЕС - реалізована велика частина заходів, передбачених «дорожніми картами» щодо приєднання Киргизії до Митного союзу і Єдиного економічного простору», - запевняють у прес-службі Кремля.

Відзначається, що в подальшому передбачається, що договір буде доповнено протоколами, які будуть дталізувати умови участі Киргизії в ЄАЕС. Очікується, що договір про приєднання Киргизії набуде чинності після виконання згаданих протоколів та ратифікації самого договору (орієнтовно - до 1 травня 2015 року). При цьому представники Киргизії будуть приймати участь в роботі Ради Євразійської економічної комісії та колегії Євразійської економічної комісії вже з 1 січня 2015 року.