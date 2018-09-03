Джона Маккейна поховали на кладовищі Військово-морської академії США

Поминальна служба в каплиці академії та церемонія поховання носили закритий характер.

Сенатор Джон Маккейн був похований на кладовищі Військово-морської академії США в Аннаполісі, штат Меріленд – його альма-матер, яку він закінчив у 1958 році. Похорон завершив п'ятиденні жалобні заходи, під час яких про нього згадували, як про героя війни, високопоставленого державного діяча і американського патріота.

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Маккейна поховали поруч з його давнім другом і однокурсником по академії адміралом Чаком Ларсоном, померлим у 2014 році, передає Голос Америки. У жовтні минулого року Маккейн, колишній військовий льотчик, який у роки В'єтнамської війни провів в полоні більше п'яти років, виступив в академії з однією зі своїх останніх публічних промов. Тоді він заявив курсантам, що навчальний заклад підготував його до викликів, з якими йому довелося зіткнутися.

«Я зрозумів, що мені було прищеплено почуття честі, яке говорило у мені в найпохмуріші часи, – сказав він. – Тому я знову і знову повертався у місце, де я навчився боятися безчестя».

Закрита меморіальна служба пройшла в каплиці академії, після чого траурна процесія попрямувала до вкритого зеленню місця поховання біля річки Северн. Сотні людей вишикувалися вздовж шляху траурного кортежу з труною Маккейна з Вашингтона в Аннаполіс, щоб віддати данину пам'яті покійному сенатору.

Близько 16 години за місцевим часом військовий літак пролетів над цвинтарем на честь колишнього пілота ВМС.

Давній друг Маккейна в Сенаті сенатор Ліндсі Грем раніше повідомив, що у своїй надгробній промові скаже, що «ніхто не любив солдата більше, ніж Маккейн» і що він «користувався їхньою підтримкою, був готовий поїхати туди, куди вони прямували, і не дозволяв, щоб про них забували».

«Громадськість, можливо, втомилася від цієї війни, яку називають війною з тероризмом, але Джон Маккейн ніколи від неї не втомлювався, – сказав Грем. – Він користувався їхньою підтримкою і давав їм те, що їм потрібно для перемоги в битві, яку ми не можемо собі дозволити програти»

На меморіальній службі в Національному соборі з надгробними промовами виступили колишні президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший, а також дочка Маккейна Меган. Всі вони обурювалися роздробленістю американської політичної сцени у Вашингтоні, яку засуджував і сам Маккейн.

«Чи не віддаємо ми на цьому тижні данину поваги прагнення бути кращими, домагатися більшого, бути гідними нашої великої спадщини, подарованої батьками-засновниками?» – запитав Обама.

«Так багато в нашій політиці, в нашому суспільному житті, в публічному дискурсі може здатися незначним, посереднім, дріб'язковим, повним пихатості і жорстокості, надуманих суперечностей і штучних збурень», – продовжив він.

Обама не згадав імені президента США Дональда Трампа, проте відзначив, що такого роду політика «зображує сміливість і твердість, але насправді вона породжена страхом».

«Джон закликав нас бути вище цього. Він закликав нас бути кращими», – сказав Обама.

У своїй траурній промові екс-президент США, республіканець Джордж Буш-молодший сказав, що Маккейн «був шляхетною людиною, який завжди визнавав, що його опоненти можуть залишатися патріотами і гідними людьми».

У свою чергу Джордж Буш-молодший також не погодився з поточним станом речей в вашингтонській політиці, який, за його словами, суперечив особистим переконанням Маккейна.

«Він поважав достоїнство, властиве кожній людині; гідність, яка не визнає кордонів і не може бути знищена диктаторами, – сказав Буш. – Але, можливо, найбільше Джон ненавидів зловживання владою».

Буш і Обама були запрошені на церемонію пам'яті їхнього друга, яку Маккейн спланував, коли боровся з раком мозку. Маккейн програв Бушу в боротьбі за висунення президентом від Республіканської партії у 2000 році і президентські вибори Обами в 2008 році.

Буш і Обама були в числі сотень рідних, друзів, колег і співробітників Конгресу, які зібралися в соборі перед покритою прапором труною з тілом Маккейна.

На службі також була присутня вдова Маккейна Сінді Маккейн, семеро його дітей і 106-річна мати покійного.

Дочка Маккейна Меган у своїй промові віддала данину пам'яті батьку, а також натякнула на Трампа та його фразу «зробимо Америку знову великою», яку він часто повторює.

«Америка не хвалиться, тому що їй це не потрібно. Америку Джона Маккейна не потрібно робити знову великою, тому що Америка завжди була великою», – сказала Меган Маккейн під оплески аудиторії.

«Ми живемо в епоху, коли літніх американських героїв штовхають за будь-які огріхи, тоді як жоден лідер не хоче визнавати помилки і провали», – сказала вона, додавши, що її батько «був винятком і дав ідеал, до якого треба прагнути».

Як повідомляв УНІАН, Джон Маккейн помер 25 серпня на 82-му році життя після боротьби з раком мозку, яка тривала близько року.