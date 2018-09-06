Віце-президент США і Держсекретар відхрестилися від участі в «таємному опорі» Трампу

Американські чиновники один за одним кинулися заперечувати своє можливе авторство скандальної статті, опублікованій в New York Times.

Низка ключових чиновників адміністрації Дональда Трампа швидко запевнили, що точно не писали анонімну статтю для New York Times, в якій йдеться про те, що у Білому домі існує таємний опір діям президента США.

В матеріалі, який був оприлюднений на сторінках газети сьогодні, йшлося про те, що група інсайдерів намагаються не дозволити президенту втілити свої найгірші пориви.

Як пише Wall Street Journal, віце-президент США Майк Пенс і Держсекретар Майк Помпео першими дистанціювалися від статті, яку американський президент назвав «ганебним» витвором «безхребетного» автора.

Згодом директор національної розвідки Ден Коутс заперечив, що він чи його заступник міг написати щось подібне. А міністр внутрішніх справ Кірстен Нільсен сказала, що вона «зосереджена на тому, щоб керувати чоловіками і жінками на службі національної безпеки замість написання роздумів у газету».

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Тим часом, головні помічники Білого дому після публікації скандальної статті намагаються вирахувати таємного автора, який назвався одним з впливових американських чиновників, які таємно чинять опір президенту США.

«Наше відомство вище таких аматорських вчинків», - сказав прес-секретар віце-президента США Джарод Аген.

Держсекретар Майк Помпео в Індіані, спілкуючись з журналістами, сказав, що не пише анонімні статті і відкинув погляди, описані в ній, як такі, що належать «невдоволеній, обдуреній» людині.

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«Нікого не повинно дивувати, що New York Times – ліберальна газета, яка постійно критикувала цю адміністрацію – вирішила надрукувати таку статтю. Я сам з такого місце, де, якщо не можеш виконати наказ командира, у тебе є лише один вихід – піти», - сказав Помпео, який очолював ЦРУ.

Спекуляції на тему особи автора скандальної статті охопили Білий дім. Кілька високопоставлених чиновників припустили, що, найвірогідніше, її написав якийсь співробітник низької ланки без прямого доступу до президента США. Хоча в статті йдеться, що автор – «впливовий чиновник з адміністрації Трампа».