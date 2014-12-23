Лукашенко у Москві: "Ми сюди не приїхали з простягнутою рукою"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Москві з президентами РФ, Казахстану, Вірменії та Киргизії за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради.

"Деякі ЗМІ зробили заяви, що союзники хочуть, приїхавши до Москви, «відтиснути», «відщипнути» від Росії. По-перше, ніхто сюди просто так не приїхав - це було погоджено з главою російської держави, який є ініціатором Митного союзу в нинішньому його вигляді, ми його підтримуємо і будемо підтримувати. Може, хтось і хоче «відщипнути» від Росії в складні часи, вимагаючи чогось", - сказав Лукашенко.

"Не переводьте, будь ласка, стрілки на Білорусь - ми сюди не приїхали з простягнутою рукою", - наголосив він.

Читайте такожЛукашенко на зустрічі з Порошенком: «Треба буде від Білорусі щось - скажи, ми тобі за добу все зробимо»При цьому Лукашенко заявив, що якщо РФ буде щось потрібно, то Білорусь "завжди підставить своє плече".

"Всі страждали, що Путін не зустрічатиметься з Лукашенком... Не страждайте - ми з Володимиром Володимировичем обговорили весь комплекс проблем, пов'язаних з білорусько-російськими відносинами, він не такий вже й складний", - сказав Лукашенко.