ЗМІ: Лукашенко не зустрівся з Путіним у Москві, незважаючи на запрошення

Про це повідомляє ТСН.День.

Запрошення відвідати Москву мали і білоруський, і казахський президенти, зазначає видання. Але перед цим вони по черзі завітали до Києва і обидва обіцяли підтримувати Україну.

Читайте такожНазарбаєв зустрінеться з Путіним дорогою з КиєваПри цьому Лукашенко був більш різкий у висловлюваннях, ніж Назарбаєв, і політику Москви назвав дурною і пустомозкою.

ЗМІ не виключають, що саме після цього, Путін і скасував своє запрошення для Лукашенка, якого у Держдумі вже назвали зрадником.