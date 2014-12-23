ЗМІ: Лукашенко не зустрівся з Путіним у Москві, незважаючи на запрошення
14:46, 23 грудня 2014Світ
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Перед самітом Євразійського економічного союзу Володимир Путін провів намічену зустріч з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, але не стане зустрічатись з білоруським президентом Олександром Лукашенком.
Путін зустрівся з Назарбаєвим, але не Лукашенком / Фото УНІАН
Про це повідомляє ТСН.День.
Запрошення відвідати Москву мали і білоруський, і казахський президенти, зазначає видання. Але перед цим вони по черзі завітали до Києва і обидва обіцяли підтримувати Україну.
Читайте такожНазарбаєв зустрінеться з Путіним дорогою з КиєваПри цьому Лукашенко був більш різкий у висловлюваннях, ніж Назарбаєв, і політику Москви назвав дурною і пустомозкою.
ЗМІ не виключають, що саме після цього, Путін і скасував своє запрошення для Лукашенка, якого у Держдумі вже назвали зрадником.
Володимир Путін не захотів розмовляти з Олександром Лукашенком
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