Президент Молдови-"друг Путіна" потрапив у ДТП - його терміново госпіталізували (фото, відео)
15:23, 09 вересня 2018Світ
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Кортеж президента Додона потрапив в аварію.
Додон потрапив в аварію / фото ava.md
На трасі Кишинів – Унгени, неподалік від міста Страшени, кілька машин з кортежу президента Молдови Ігоря Додона потрапили в аварію.
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З розміщених у соціальних мережах фотографій видно, що лімузин, на якому зазвичай пересувається Додон, лежить перевернутий в кюветі. Також в кюветі опинилася одна з машин супроводу, передає AVA.md.
За свідченням очевидців, кілька людей отримали поранення і були евакуйовані машинами швидкої допомоги. Серед потерпілих був і Додон.
Наразі немає точних даних про стан здоров'я президента Молдови і його супроводу.
Відео: Unimedia
Як повідомляв УНІАН, так званий прем'єр-міністр невизнаної Абхазії Геннадій Гагулія ввечері 8 вересня загинув у ДТП.
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