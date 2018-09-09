Президент Молдови-"друг Путіна" потрапив у ДТП - його терміново госпіталізували (фото, відео)

Кортеж президента Додона потрапив в аварію.

На трасі Кишинів – Унгени, неподалік від міста Страшени, кілька машин з кортежу президента Молдови Ігоря Додона потрапили в аварію.

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З розміщених у соціальних мережах фотографій видно, що лімузин, на якому зазвичай пересувається Додон, лежить перевернутий в кюветі. Також в кюветі опинилася одна з машин супроводу, передає AVA.md.

За свідченням очевидців, кілька людей отримали поранення і були евакуйовані машинами швидкої допомоги. Серед потерпілих був і Додон.

Наразі немає точних даних про стан здоров'я президента Молдови і його супроводу.

Відео: Unimedia

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