Більше 700 російськіх бізнесменів та олігархів можуть втратити британські візи через отруєння Скрипалів

Згідно з інформацією, у візі відмовлятимуть особам, стосовно яких знайдуть докази серйозних фінансових порушень.

У Великій Британії можуть відмовити у подовженні візи інвестора та візи на проживання в країні понад 700 заможним росіянам.

Про це повідомляє The Guardian. Згідно з інформацією, таким чином уряд намагається обмежити вплив РФ, яку звинувачує в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

Крім того, британська влада перегляне тисячі інвестиційних віз, виданих іноземцям у 2008 році. За даними міжнародної правозахисної організації Transparency International, саме з 2008 року впродовж семи років сотні громадян Росії отримали візи інвесторів без належної перевірки капіталів.

Повідомляється, що у візі відмовлятимуть особам, стосовно яких будуть докази серйозних фінансових порушень.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Міжнародний комітет палати громад британського парламенту опублікував доповідь про «російську корупції у Великій Британії», в якій закликав уряд країни ввести санкції проти більшої кількості осіб, які пов'язані із владними структурами РФ, а також порушують права людини, і посилити їх.

Читайте такожУ Британії хочуть посилити санкції проти Росії

У доповіді під назвою «Московське золото: російська корупція у Великій Британії» комітет відзначає, що «використання Лондона як бази для корумпованих активів осіб, пов'язаних із Кремлем, явно належить до широкомасштабної російської стратегії та має наслідки для національної безпеки» Великої Британії.

У зв'язку з цим, йдеться в доповіді, боротьба з розміщенням активів осіб, пов'язаних із представниками влади у РФ, і посилення санкцій мають стати пріоритетом британської влади. При цьому інвестиції з РФ названі «брудними грошима».

4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості у британському місті Солсбері, тоді також постраждав поліцейський. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою у СРСР. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ. Ситуація навколо отруєння Скрипаля призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.