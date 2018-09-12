У Британії назвали брехнею заяву Путіна про отруєння Скрипалів

У Великобританії не вірять у заяви Путіна про те, що росіяни, яких підозрюють в отруєнні, є "цивільними людьми, не причетними до криміналу".

Спроби Великобританії отримати пояснення від Росії з приводу отруєння колишнього російського шпигуна в Солсбері завжди натикалися на заплутаність і брехню, і ситуація не змінюється.

Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Терези Мей, повідомляє Reuters.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія знає справжні імена двох чоловіків, обвинувачених британськими прокурорами у спробі отруїти Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, і вони є цивільними людьми, не причетними до криміналу.

"Ці люди - офіцери російської військової розвідки ГРУ... Уряд розкрив роль ГРУ, його оперативників та його методи, ця позиція підтримується нашими міжнародними союзниками", - сказав прес-секретар журналістам.

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"Ми неодноразово просили Росію пояснити, що сталося в Солсбері в березні, але вони відповіли обманом і брехнею. Я не бачу нічого, щоб припустити, що це змінилося", - додав він.

Як повідомлялося, в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії звинувачують двох громадян Росії - Олександра Петрова та Руслана Боширова. Нагадаємо, Скрипалів виявили без свідомості на лавці біля торгового центру в британському місті Солсбері на початку березня.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", виробленим в СРСР. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.