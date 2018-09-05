Британія не буде просити екстрадиції підозрюваних в отруєнні Скрипалів росіян

У той же час, внутрішні і європейські ордери на арешт було видано на двох підозрюваних росіян.

Влада Великобританії не будуть направляти Росії запит на екстрадицію звинувачених у справі Скрипалів росіян, так як РФ не видає своїх громадян.

Про це повідомляє поліція Лондона. "Ми не будемо звертатися до Росії з проханням про екстрадицію цих громадян, оскільки російська конституція не дозволяє видавати громадян своєї країни", - пояснила представник прокуратури Сью Хеммінг, повідомляє ВВС.

У той же час, внутрішні і європейські ордери на арешт було видано на двох підозрюваних росіян. "Ми також вимагаємо поширення "червоних повідомлень" Інтерполу", - сказано в повідомленні.

Читайте такожДо отруєння Скрипалів "Новачком" причетні співробітники ГРУ - NYT

Раніше повідомлялося, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії звинувачують двох громадян Росії - Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Нагадаємо, Скрипалів виявили без свідомості на лавці біля торгового центру в британському місті Солсбері на початку березня. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", виробленим в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.