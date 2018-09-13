Європарламент ухвалив неоднозначну директиву про авторське право в інтернеті

У фінальній версії директиви прописано, що "податок на посилання" не повинні будуть платити невеликі платформи.

Європарламент 12 вересня ухвалив із поправками директиву про авторське право в інтернеті, яка була відхилена в липні.

Про це пише Медуза з посиланням на повідомлення Європарламенту.

Проти прийняття закону кілька років велася кампанія - в першу чергу, через 11-у статтю про "податок на посилання" і 13-у статтю про відповідальність онлайн-платформ за користувальницький контент.

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У фінальній версії директиви прописано, що "податок на посилання" не повинні будуть платити невеликі платформи і що він не буде поширюватися на "просту публікацію посилань" на статті. Проектів на кшталт "Вікіпедії" і Github нововведення також не повинні торкнутися, сказано в повідомленні.

BBC News пише, що парламентарії також відмовилися від пропозиції змушувати платформи автоматично видаляти контент, що порушує авторське право.

У повідомленні Європарламенту йдеться, що компанії повинні будуть гарантувати, що при контролі за завантаженнями не буде фільтруватися контент, що не порушує авторських прав.

"Зміни <...> націлені на те, щоб артисти, музиканти, сценаристи, а також журналісти та видавці отримували плату за свою роботу, коли її використовують платформи на зразок YouTube, Facebook або агрегатори новин зразок Google News", - заявили в Європарламенті.

Нагадаємо, в червні Комітет ЄС схвалив два нових правила щодо авторських прав, які, як стверджують противники поправок, «можуть знищити Інтернет, яким ми його знаємо».

На початку липня Європарламент відхилив спірну директиву про авторське право, яка передбачала введення нових правил розповсюдження контенту в інтернеті. Противники запропонованих поправок стверджують, що вони можуть призвести до «заборони мемів».