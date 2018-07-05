Інтернет-меми у безпеці: Європарламент відхилив неоднозначну директиву щодо авторського права

Документ відправлять на повний перегляд, в ході якого активісти отримають шанс домогтися скасування найсуперечливіших його пунктів.

Європарламент відхилив суперечливу директиву про авторське право, яка передбачала введення нових правил розповсюдження контенту в інтернеті. Противники запропонованих поправок стверджують, що вони можуть призвести до «заборони мемів».

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Як повідомляє Independent, документ відправлять на повний перегляд, в ході якого активісти отримають шанс домогтися вилучення з нього спірних статей 11 та 13.

Проти подальшого процесу за директивою в її нинішньому вигляді проголосували 318 євродепутатів, в той час як «за» – лише 278. 31 парламентарій утримався.

Відзначається, що сьогоднішнє голосування лише відстрокувало остаточне рішення з оновлення авторського права. Євродепутати повернуться до цього питання на наступній сесії у вересні.

Нагадаємо, найбільшу критику в новому наборі законів викликали статті 11 і 13, присвячені розповсюдженню контенту в інтернеті.

Стаття 13 була піддана критиці з боку активістів, які стверджують, що вона може змусити інтернет-компанії «заборонити меми», оскільки, згідно з новими правилами, усі веб-сайти зобов'язані будуть видаляти захищені авторським правом матеріали, що фактично може означати заборону мемів із зображеннями відомих фільмів або телешоу.

Статтею 11 вводиться податок, що вимагає від інтернет-компаній дозволу видавців використовувати фрагмент своєї роботи. Наприклад, на таких сайтах, як Google і Twitter невелика частина статті зазвичай відображається до того, як хтось торкає за нею повністю, але згідно з новим правилом ці компанії будуть отримувати дозвіл і, можливо, навіть платити за використання цього механізму.

У листі, підписаному 169 експертами, стверджується, що нове правило «швидше за все, буде перешкоджати вільному поширенню інформації, що має життєво важливе значення для демократії».

Проти поправок виступили засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз, «батько інтернету» Тім Бернерс-Лі, а також безліч експертів та активістів.

Хоча нові правила були схвалені комісією ЄС, вони не будуть набувати чинності доти, доки їх не ухвалить Європейський парламент.