Японське приниження Путіна: навіщо Кремлю безпідставні розмови про «мирний договір»

В Японії відкинули пропозицію Путіна про «мирний договір» без врегулювання територіальної суперечки. Ба більше, генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосихіде Суга зазначив, що японський уряд не буде коментувати кожне висловлювання російського лідера Володимира Путіна… Чи матиме ця історія якесь продовження? – Не думаю.

Бо якщо відразу розумієш, що твоя пропозиція буде відкинута, то і коментувати в такому випадку немає чого. А в Кремлі прекрасно знають, що без повернення Південних Курильських островів, ніякого «мирного договору» з Японією не вийде. Це не нова позиція японців, вони про це говорили неодноразово і вже дуже давно. Жодних підстав думати, що Японія поміняла свою позицію, немає.

Росія не хоче повертати загарбані території

Взагалі, висловлювання Путіна про «мирний договір» – чистої води зовнішньо-політичний популізм, всі ці бла-бла-бла в типовому російському дусі. Росія не хоче повертати загарбані території. Це традиційна лінія, яка нікуди не зникла, і, мабуть, не зникне. Але, час від часу, Путін, начебто демонструючи свою миролюбність та готовність до позитивної співпраці, пропонує речі, які від самого початку не можуть бути реалізовані. І в цьому випадку я також бачу радше пропагандистський хід, ніж реальне бажання укласти мир. Чергові вправи на тему пропаганди.

Можливо, будуть якісь заяви, мовляв: «нашу миролюбну пропозицію відкинуто, а ми ж своєю територією не торгуємо», - бо вони вважають її виключно своєю – «тому будемо продовжувати зусилля…». Однак, ніякої серйозної реакції від Кремля не буде, не думаю, що відмову Японії вони сприймають за приниження. Ситуація буде залишатися напівживою-напівмертвою, якою вона вже є давно.

Враховуючи абсолютну непослідовність та нелогічність російської зовнішньої політики, чекати можна чого завгодно

Звісно, враховуючи абсолютну непослідовність та нелогічність російської зовнішньої політики, чекати можна чого завгодно. Втім, мені здається, що зараз Росії відкрити ще один фронт (тепер вже на сході) – це пришвидшити власну катастрофу. Адже нині проблеми у Росії повсюди – на заході, на півдні, і на сході.

До речі, якщо говорити про Далекосхідний регіон, то найбільша проблема для Кремля – це навіть не Японія, а Китай. Він дуже давно і послідовно проводить політику, яка зрештою завершиться тим, що Росія втратить свої зауральські території. Звичайно, це займе певний період часу, і я не думаю, що це перейде в надто серйозну війну. Радше за все, китайці будуть поступово колонізувати порожні території на схід від Уралу, використовуючи прості інструменти – цілком легально заходячи на російську територію, виконуючи якісь роботи, осідаючи. Так, можливо, цей процес триватиме кілька десятиліть, але, кінець кінцем, від того населення, яке є там зараз і вважається російським, нічого не залишиться.

Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України