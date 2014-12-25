Під Генпрокуратурою в центрі Москви розгорнули банер "Савченко - заручниця кремлівської хунти" (фото, відео)

Біля будівлі Генпрокуратури в центрі Москви відбулася акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко, яка була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де незаконно утримують у в'язниці. Активісти запалили синій та жовтий фаєри, розгорнули плакати і скандували "Свободу Савченко".

Про це повідомляє російський блогер Філіп Кірєєв на своїй сторінці у Livejournal.

"Акція тривала близько хвилини. До активістів вийшли поліцейські, подивилися, але не стали навіть чіпати. Нікого не затримали. Димовухи були синього та жовтого кольору відповідно", - зазначив він.

Активісти прийшли до московської Генпрокуратурі з банером "Надія Савченко - заручниця кремлівської хунти" та плакатом "Україна переможе".

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