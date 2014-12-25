Під Генпрокуратурою в центрі Москви розгорнули банер "Савченко - заручниця кремлівської хунти" (фото, відео)
Активісти запалили синій та жовтий фаєри, скандуючи гасла на підтримку Надії Савченко.
Біля будівлі Генпрокуратури в центрі Москви відбулася акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко, яка була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де незаконно утримують у в'язниці. Активісти запалили синій та жовтий фаєри, розгорнули плакати і скандували "Свободу Савченко".
Про це повідомляє російський блогер Філіп Кірєєв на своїй сторінці у Livejournal.
"Акція тривала близько хвилини. До активістів вийшли поліцейські, подивилися, але не стали навіть чіпати. Нікого не затримали. Димовухи були синього та жовтого кольору відповідно", - зазначив він.
Активісти прийшли до московської Генпрокуратурі з банером "Надія Савченко - заручниця кремлівської хунти" та плакатом "Україна переможе".
Відео Грани.ру