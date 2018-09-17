Генсек НАТО заявив про готовність задіяти п'яту статтю у разі російських кібератак

Він пояснив, що кілька років тому НАТО вирішило, що п'яту статтю можна задіяти і в разі хакерських атак.

Країни Північноатлантичного альянсу можуть задіяти положення п'ятої статті статуту НАТО у разі кібератак з боку Росії.

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Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг в інтерв'ю порталу Axios, передає kommersant. П'ята стаття передбачає, що збройний напад на одну або декілька країн НАТО розглядається як напад на весь альянс, і постраждалі країни мають право на колективну оборону.

У відповідь на питання про те, чи може «російська кібератака на країну-члена НАТО призвести до застосування п'ятої статті», Столтенберг сказав: «Не автоматично. Це залежить від характеру кібератаки».

Він пояснив, що кілька років тому НАТО вирішило, що п'яту статтю можна задіяти і в разі хакерських атак, але умови, при яких можна застосувати цю статтю, альянс конкретизувати не став. «Я думаю, що ми не повинні давати перевагу будь-якому потенційному противнику», - сказав глава альянсу.