Пхеньян: Обговорення в ООН прав громадян КНДР - це "оголошення війни"

Питання про права людини в КНДР було внесене до порядку денного Ради Безпеки ООН у понеділок на запит 10 з 15 членів (Австралія, Чилі, Йорданія, Литва, Люксембург, Південна Корея, Руанда, США, Великобританія, Франція).

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Росія і Китай голосували проти обговорення прав людини в КНДР в Радбезі, повідомляє РИА Новости.

У заяві Комітету з мирного об'єднання батьківщини, яке приводить Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), зазначається, що розгляд ситуації з правами людини в Північній Кореї є "нахабним викликом і серйозною провокацією проти величної соціалістичної системи і жителів КНДР, а також оголошенням війни".

Також, на думку Комітету, уряд президента Південної Кореї Пак Кин Хе, який підтримав внесення питання з розглядом прав людини до порядку денного Ради безпеки ООН, "діє як маріонетка США".