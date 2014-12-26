У центрі Єрусалиму напали на поліцейських

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу правоохоронних органів.

Напад, що поліція називає терористичним актом, відбувся в мусульманському кварталі Старого міста по закінченні ранкової молитви в мечетях Храмової гори.

"Підозрюваний вдарив ножем у шию одного із співробітників. Другий вступив у сутичку з нападником і був поранений у руку... Постраждалі госпіталізовані у легкому стані", - йдеться в прес-релізі поліції.

Читайте такожІзраїль завдав ударів по сектору Газа у відповідь на стрілянину снайперівУ Старому місті, куди щодня приїжджають тисячі туристів і паломників зі всього світу, йдуть пошуки нападника з участю співробітників єрусалимської поліції і прикордонників. "Напад на поліцейських - дуже серйозна подія. Єрусалимська поліція прийме найрішучіших заходів, щоб затримати терориста", - сказав глава єрусалимського округу поліції Моше Едері.

Нагадаємо, в листопаді цього року в результаті різанини в синагозі Єрусалиму були вбитічетверо ізраїльтян.