Відвідуваність Солсбері різко впала через «Новачка» - ЗМІ

Загальна кількість відвідувачів міста Солсбері скоротилася на 12%.

Нове отруєння в британському Солсбері може нанести серйозної шкоди місту в плані по відновленню території від попереднього отруєння з використанням нервово-паралітичної речовини.

У неділю 16 вересня в ресторані Prezzo двоє відвідувачів відчули себе погано. За словами очевидців, жертвами отруєння були росіяни. Цей ресторан у Солсбері знаходиться неподалік від піцерії Zizzi, де встигли побувати до втрати свідомості колишній російський офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які — згідно з даними британської поліції — були отруєні з використанням нервово-паралітичної речовини «Новачок». Про це пише британська газета Daily Telegraph.

Місто буквально було «вражене» після того, як 42-річний чоловік і 30-річна жінка були відвезені в лікарню з підозрою на отруєння, йдеться в матеріалі. Поліція графства Вілтшир виключила версію повторного отруєння «Новачком», проте так і не змогла назвати причину інциденту в ресторані Prezzo, відзначається в матеріалі.

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Британська газета з посиланням на офіційні дані пише, що число відвідувачів Солсбері різко скоротилося з березня, коли було скоєно напад з використанням отрути «Новачок» на колишнього російського офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Загальна кількість відвідувачів міста Солсбері скоротилася на 12%, пише Daily Telegraph.

Видання нагадує, що крім сім'ї Скрипалів отруїлись «Новачком» й інші британці. 44-річна Дон Стерджесс, яка була госпіталізована 30 червня у Еймсбері (місто недалеко від Солсбері) після контакту з нервово-паралітичною речовиною «Новачок», померла. Чарлі Роулі, який контактував з отрутою, вижив.

Голова міської ради Солсбері Метью Дін заявив, що туристичний потік в місті залишається зниженим, це в свою чергу загрожує труднощами для бізнесу в Солсбері.

«Нам потрібно рухатися далі і показувати, що ми відкриті для бізнесу, але помилкові тривоги, подібні до цього [інциденту в ресторані], перешкоджають прогресу», — сказав Дін.