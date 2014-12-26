У Москві перекрили Тверську та запалили фаєри з вимогою "припинити свавілля над медиками" (фото)

Соціальні працівники та політичні активісти перекрили вулицю Тверську в Москві з банером та фаєрами.

Про це повідомляє блогер Філіп Кірєєв у своєму мікроблозі Twitter.

"У активістів фаєри, димовухи та бенгальські вогні. Скандують "Припинити свавілля над медиками" та "Віддайте документи на соцжитло"", - пише він.

Протестувальники перекрили вулицю і відмовилися пропускати автомобілі, зробивши виняток лише для "Швидкої допомоги". Соцпрацівників вигнали з проїжджої частини співробітники ДПС.

""Де ОМОН?", - панікують ДПСівці", - повідомив Кірєєв.

Між прибулими поліцейськими та активістами сталася бійка. Проти одного з активістів застосували силу, його відвезли до лікарні.

Як повідомляє Сноб, 23 грудня соцпрацівники вже перекривали Тверську вулицю на 10 хвилин. Вони встали з банером "Поверніть виділене соціальне житло!" Через затори поліція не змогла дістатися до активістів, і вони самі розійшлися.

Біля офісу «Единой России» у Банному провулку з 1 грудня в наметовому таборі живутб соцпрацівники, які намагаються домогтися від мерії укладення договору соціального найму житла. 5 грудня активісти оголосили голодування.

Соцпрацівники і политактивисты перекрили Тверську з банером і фаєрами. На тему соцжитла - Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 26, 2014