Медики, педагоги та випадкові перехожі: у Москві затримали понад 11 учасників акції протесту
21:25, 26 грудня 2014Світ
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На всіх затриманих медпрацівників наразі складаються протоколи про адміністративні правопорушення.
Поліцією затримано 11 осіб / Філіп Кірєєв / @mynameisphilipp
Одинадцять осіб, затриманих в ході акції на Тверській вулиці з вимогою повернення оригіналів на соціальне житло, в числі яких медики, педагоги, співчуваючі їм та випадкові перехожі, доставлені до Тверського відділення поліції.
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Як повідомили ОВД-Инфо затримані, Івану Морозову поліцейські затиснули колінами голову, у нього болить та паморочиться голова.
На всіх затриманих медичних працівників наразі складаються протоколи про адміністративні правопорушення, за якою статтею поки що незрозуміло.
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