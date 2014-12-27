Авіація Пакистану повідомила про ліквідацію більше 20 ісламістів

Як повідомляє агентство Associated Press з посиланням на заяву командування армії Пакистану, всього в результаті авіанальотів, скоєних у п'ятницю ввечері в районі Північного Вазірістану, загинули не менше 23 бойовиків, передає РІА "Новости".

Крім цього, була знищена система підземних тунелів, а також велике сховище зброї і боєприпасів.

Читайте такожІсламісти ІД активізували наступ на заході Іраку - BBCДовідка. Збройні сили Пакистану заявили 15 червня про початок "універсальної операції" під назвою "Зарб-е-Азб" проти бойовиків "Аль-Каїди", "Талібану", "Ісламського руху Східного Туркестану" і "Ісламського руху Узбекистану" на території Північного Вазірістану.