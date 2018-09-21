Меркель відмовилася потиснути руку Мей - ЗМІ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель публічно образила прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, відмовившись потиснути їй руку, повідомляє Daily Express.
Інцидент стався на неформальній зустрічі лідерів країн Євросоюзу в Зальцбурзі в четвер, 20 вересня. Видання зазначає, що Мей стояла з групою європейських лідерів, коли до них підійшла Меркель.
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Прем'єр-міністр посміхнулася і нахилилася до Меркель, однак вона проігнорувала це і підійшла до президента Литви Далі Грібаускайте.
За словами політичного редактора «Бі-бі-сі» Ніка Вата раніше Меркель в особистій бесіді заявила прем'єру, що Великобританія повинна «трохи потерпіти» в переговорах з Brexit.