Президент Австрії назвав "безглуздим і шкідливим" кроком посилення санкцій проти Росії

Таку думку висловив президент Австрії Хайнц Фішер в інтерв'ю австрійському інформаційному агентству АПА, передає ТАСС.

"Точку зору, що санкції можна посилювати доти, поки Росія не ослабне настільки, що можна буде досягти бажаних політичних цілей, я вважаю неправильною і, більш того, шкідливою", - сказав він.

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За його словами, "у російської економіки є певний запас міцності". "Але санкції для неї стали відчутною проблемою і продовжують залишатися такою",- зауважив Фішер.

Він також переконаний, що "важка економічна криза в Росії створить більше проблем, ніж зможе вирішити".