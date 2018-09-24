Арешт шпигуна РФ у Норвегії створив можливість обміну в'язнями - адвокат

Як повідомлялося, у Норвегії затримали шпигуна з РФ.

Арештований у грудні минулого року у Москві норвезький екс-прикордонник Фрод Берг може сподіватися на обмін після того, як у Норвегії за підозрою в шпигунстві затримали громадянина РФ.

Про це заявив адвокат Берга Брюнфуль Ріснес, пише Європейська правда з посиланнм на Reuters.

Берг був затриманий у грудні минулого року в Москві за звинуваченням у шпигунстві і чекає судового розгляду. Берг визнав себе кур'єром військової розвідки Норвегії, але мав слабке знання про операцію, в якій він брав участь і заперечував правопорушення, сказав його адвокат.

Адвокат Брюнфуль Ріснес заявив, що затримання російського чоловіка в Осло створило надію на обмін в'язнями.

"Це дає надію Бергу та його родині", - сказав він.

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Бергу загрожує до 20 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.

21 вересня невідомий чоловік був затриманий в аеропорту Осло перед вильотом з країни, наступного дня після відвідування семінару щодо цифрових технологій в парламенті Норвегії. Поліція повідомила, що його будуть утримувати протягом перших двох тижнів через ризик знищення доказів.

За даними норвезьких ЗМІ, росіянин працює у владних структурах РФ, зокрема у парламенті.

Адвокат росіянина заявила, що її підзахисний вважає інцидент непорозумінням.

"Він був на семінарі по роботі. Можу сказати, що його робота пов'язана з конференцією, в якій він брав участь в Осло", - зазначила вона.

У посольстві РФ в Норвегії підтвердили затримання російського громадянина.