Як рятували підлітка, який 49 днів жив без їжі і води на плоту у відкритому океані (відео)

Підліток з Індонезії 49 днів провів на дерев'яному плоту у відкритому океані і вижив.

18-річний Аділанг підробляв сторожем і охороняв рибальський пліт на узбережжі, коли той хвилями віднесло до Тихого океану. Підліток вижив завдяки риболовлі - розбирав пліт і смажив рибу на багатті з трісок. Читайте такожНідерландський винахідник придумав, як почистити від сміття Тихий океан Врятував хлопця панамський контейнеровоз, що проходив неподалік. Хлопчина перебуває в гарній фізичній формі.

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