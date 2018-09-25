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Як рятували підлітка, який 49 днів жив без їжі і води на плоту у відкритому океані (відео)

17:20, 25 вересня 2018
Світ
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Підліток вижив завдяки риболовлі - розбирав пліт і смажив рибу на багатті з трісок.

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Врятував хлопця панамський контейнеровоз, що проходив неподалік.

Хлопчина перебуває в гарній фізичній формі.

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Теги: #Індонезія#океан#порятунок