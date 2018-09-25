Як рятували підлітка, який 49 днів жив без їжі і води на плоту у відкритому океані (відео)
17:20, 25 вересня 2018Світ
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Підліток з Індонезії 49 днів провів на дерев'яному плоту у відкритому океані і вижив.
Як рятували підлітка, який 49 днів жив без їжі і води на плоту у відкритому океані
18-річний Аділанг підробляв сторожем і охороняв рибальський пліт на узбережжі, коли той хвилями віднесло до Тихого океану.
Підліток вижив завдяки риболовлі - розбирав пліт і смажив рибу на багатті з трісок.
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