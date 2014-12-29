Кількість жертв пожежі на поромі Norman Atlantic досягла восьми

Раніше повідомлялося про сім загиблих. Також влада Італії намагається встановити, чи є зниклі без вісті в результаті інциденту в морі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними міністерства транспорту країни, з порома було врятовано 427 осіб, у тому числі 56 членів команди.

Читайте такожЗ порома Norman Atlantic евакуйовано вже 265 осіб

При цьому на борту могли перебувати 478 пасажирів. Поки що не встановлено, чи вони сіли на пором.

Пором прямував з грецького порту Патрас до італійського міста Анкона.