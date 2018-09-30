Репер Каньє Вест змінив ім'я

Раптова зміна імені може бути пов'язана з випуском його нової музики, але також «Ye» — це назва альбому, випущеного 1 червня.

Репер Каньє Уест розповів, що придумав собі нове ім'я. Про це він написав у своєму Twitter.

«Ви всі знали мене як Каньє Веста. Я — YE», — написав він.

Таке оголошення він зробив перед появою в шоу «Saturday Night Live».

Читайте такожКаньє Вест заборонив колишньому Кім Кардашьян говорити про її сідниці

Раптова зміна імені може бути пов'язана з випуском його нової музики, але також «Ye» — це назва альбому, випущеного 1 червня.

Раніше Каньє Вест у себе в Twitter анонсував вихід нового альбому під назвою Yandhi і показав його обкладинку. Альбом вийде вже 29 вересня і є продовженням альбому репера 2013 року під назвою Yeezus.

Якщо назва Yeezus була складена з імен «Ісус» і «Каньє», то ім'я нового альбому складено з імен «Каньє» і «Ганді» — чому Вест порівняв себе з індійським політичним діячем, стане зрозуміло після виходу релізу.