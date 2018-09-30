Москва відреагувала на заяву глави МВС США про морську блокаду РФ

У Держдумі РФ визнали слова Райана Зінке "бентежними".

Блокада Росії Військово-морськими силами США може спричинити відповідні заходи з боку Москви, що призведе до ескалації напруги між двома країнами.

Про це заявив член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Антон Морозов, передає RT.

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"Бентежить, що наші партнери замість того, щоб домовлятися з актуальної міжнародної проблематики, знову включають режим загроз, санкцій і якихось недружніх дій. Звичайно, у нас є чим відповісти... Але це може призвести до ескалації напруженості між нашими країнами", - сказав Морозов.

Напередодні глава МВС США Райан Зінке заявив, що ВМС США можуть при необхідності блокувати Росію, щоб не допустити контролю над поставками енергоносіїв на Близькому Сході.