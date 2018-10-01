Росія проводить випробування ракети-"вбивці" супутників - ЗМІ

Модифікований винищувач Міг-31 з бортовим номером «81 синій», спостережуваний в підмосковному місті з 2016 року, тільки недавно зображений з макетом ракети.

У РФ здійснює випробувальні польоти винищувачів Міг-31, який отримав підвішений масо-габаритний макет, імовірно, ракети авіаційного комплексу протикосмічної оборони нового типу. Відповідні знімки опублікував блог bmpd.

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Випробувальні польоти літака з макетом, згідно з даними російських експертів, здійснюються в Жуковському з лютого 2018 року.

Відзначається, що модифікований винищувач Міг-31 з бортовим номером «81 синій», спостережуваний в підмосковному місті з 2016 року, тільки недавно зображений з макетом ракети.

У січні The Washington Free Beacon, посилаючись на документ, підготовлений для Пентагону фахівцями розвідуправління J-2, що входить в Об'єднаний комітет начальників штабів, повідомило, що технології ліквідації окремих супутників Росія і Китай розроблять вже до 2020 року.