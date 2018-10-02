У Польщі українець з сокирою накинувся на перехожих
19:03, 02 жовтня 2018Світ
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Унаслідок нападу постраждали троє людей, двох із них госпіталізували, а після надання медичної допомоги всіх відпустили додому.
Наразі українця затримано / фото flickr.com/photos/lplewnia
У польському місті Собене-Єзьори Мазовецького воєводства 35-річний українець із сокирою напав на перехожих.
Про це повідомляє RMF24, передає ТСН. Як зазначається, інцидент стався 1 жовтня вдень на одній із центральних вулиць міста.
Унаслідок нападу постраждали троє людей, двох із них госпіталізували, а після надання медичної допомоги всіх відпустили додому.
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Наразі українця затримано, невдовзі йому висунуть обвинувачення та оберуть запобіжний захід. Окрім цього повідомляється, що у нападника взяли кров, щоб перевірити, чи перебував він під дією наркотичних або психотропних речовин під час нападу.
Раніше у Франції затримали українську вантажівку з кокаїном на 52 мільйони євро.
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