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У Польщі українець з сокирою накинувся на перехожих

19:03, 02 жовтня 2018
Світ
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Наразі українця затримано / фото flickr.com/photos/lplewnia

Про це повідомляє RMF24, передає ТСН. Як зазначається, інцидент стався 1 жовтня вдень на одній із центральних вулиць міста.

Унаслідок нападу постраждали троє людей, двох із них госпіталізували, а після надання медичної допомоги всіх відпустили додому.

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Наразі українця затримано, невдовзі йому висунуть обвинувачення та оберуть запобіжний захід. Окрім цього повідомляється, що у нападника взяли кров, щоб перевірити, чи перебував він під дією наркотичних або психотропних речовин під час нападу. 

Раніше у Франції затримали українську вантажівку з кокаїном на 52 мільйони євро.

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Теги: #Польща#напад#українець