Ізраїльські винищувачі облетіли Бейрут на малій висоті

Як повідомила газета Daily Star, пілоти маневрували в небі над Бейрутом упродовж дня і, за свідченням очевидців, імітували атаку на його південні райони, де знаходяться штабні офіси шиїтського угруповання "Хезболла", передає ТАСС.

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Ізраїльські винищувачі як мінімум один раз подолали звуковий бар'єр над південною околицею столиці, що викликало потужний повітряний хлопок.

Повідомлення про розвідувальні польоти ізраїльської авіації надійшли з Південного Лівану і долини Бекаа. В цілому, за даними Daily Star, ізраїльські літаки перебували в ліванському небі 17 годин.

ВПС Ізраїлю стали частіше вторгатися в повітряний простір Лівану після появи повідомлень про оснащення "Хезболла" новими зразками іранських озброєнь.

Командування тимчасових сил ООН у Лівані вважає польоти ізраїльської авіації порушенням резолюції 1701 Ради Безпеки ООН, яка встановила режим припинення вогню на кордоні після конфлікту влітку 2006 року.

Ліван неодноразово направляв в Раду Безпеки скарги, звинувативши Ізраїль в нехтуванні свого суверенітету. У першій половині року зафіксовано 516 порушень з ізраїльської сторони. У свою чергу ізраїльські військові виправдовують польоти необхідністю стежити за діями "Хезболла".