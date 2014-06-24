В столиці Лівану стався теракт

В результаті теракту загинув сам смертник, вибух завдав шкоди прилеглій кав’ярні, повідомляє служба безпеки Лівану.

Читайте такожУ Лівані під час вибухів 29 чоловік загинули

За словами свідків, внаслідок вибуху поранені кілька людей, які в цей час дивилися матч чемпіонату світу з футболу.

Місцеві телеканали показали кадри з місця події, на яких видно фрагменти підірваного автомобіля та інші пошкоджені транспортні засоби.

Вибух стався у населеному переважно мусульманами-шиїтами районі південного Бейрута. Багато місцевих жителів є прихильниками групи «Амаль», яка є союзником руху «Хезболла».

Ліван потерпає від поширення насильства через громадянську війну в сусідній Сирії.