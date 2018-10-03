У Франції затримали найбільш розшукуваного злочинця (відео)
20:55, 03 жовтня 2018Світ
776 0
Поліція протягом трьох місяців вела розслідування «кінематографічної» втечі з в'язниці.
Найбільш розшукуваного у Франції злочинця Редуана Фаїда, який раніше втік на вертольоті з в'язниці Рео департаменту Сена і Марна, затримали в департаменті Уаза.
Читайте такожГрабіжник банку з Литви відсудив у Словенії 9000 євро за те, що призначили російського перекладача
Поліція протягом трьох місяців вела розслідування «кінематографічної» втечі з в'язниці.
Проведена у вівторок операція призвела до затримання шести осіб, в тому числі самого Фаіда, його брата і двох племінників. Всі вони були доставлені у відділок судової поліції Нанта, де будуть утримуватися під вартою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter