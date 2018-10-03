У Франції затримали найбільш розшукуваного злочинця (відео)

Поліція протягом трьох місяців вела розслідування «кінематографічної» втечі з в'язниці.

Найбільш розшукуваного у Франції злочинця Редуана Фаїда, який раніше втік на вертольоті з в'язниці Рео департаменту Сена і Марна, затримали в департаменті Уаза.

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Поліція протягом трьох місяців вела розслідування «кінематографічної» втечі з в'язниці.

Проведена у вівторок операція призвела до затримання шести осіб, в тому числі самого Фаіда, його брата і двох племінників. Всі вони були доставлені у відділок судової поліції Нанта, де будуть утримуватися під вартою.