Німеччина звинуватила Росію у масштабних кібератаках

Німецький уряд повністю довіряє оцінці британської та нідерландської влади щодо кібератак з боку Росії.

Німеччина звинуватила Росію у здійсненні низки масштабних кібератак протягом останніх років.

Про це сьогодні, 5 жовтня, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

"Федеральний уряд також виходить з того, що з високою долею вірогідності за кампанією APT28 стоїть російська військова розвідка ГРУ. Ця оцінка базується загалом на дуже надійних власних фактах та джерелах", - заявив Зайберт.

Німецький уряд повністю довіряє оцінці британської та нідерландської влади щодо кібератак з боку Росії.

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"Ми засуджуємо такі напади на міжнародні організації та на об'єкти наших союзників. І ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання та утримуватися від таких дій", - сказав Зайберт.

Напередодні Велика Британія заявила, що російська військова розвідка "майже напевно" стоїть за масштабною кампанією кібератак на політичні інститути, бізнес, медіа та міжнародні спортивні організації в всьому світі. Австралійські розвідувальні служби також виявили свідчення про "шкідливу кіберактивність", організовану Москвою.

Своєю чергою Нідерланди повідомили, що ще весною вислали чотирьох російських шпигунів у зв'язку із запланованою кібератакою на базовану в Гаазі Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), якій влада країни запобігла. Росіяни також планували кібератаку у Швейцарії на лабораторію ОЗХЗ та мали намір отримати доступ до матеріалів розслідування щодо збиття у 2014 році над Донбасом літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", заявили в уряді Нідерландів. Канада також повідомила про кібернапад російських хакерів на базовані в Монреалі Всесвітнє антидопінгове агентство та Національний центр з етики в спорті.