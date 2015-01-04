Поблизу столичного аеропорту Сомалі прогримів потужний вибух - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство France-Presse.

Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило. Причини вибуху не наводяться.

У столичному аеропорту розташовується військова база миротворчих сил Африканського союзу в Сомалі (АМІСОМ). 25 грудня бойовики ісламістського угрупування "Аш-Шабаб" напали на базу, в результаті атаки загинули троє представників "блакитних касок".

Читайте такожУ Пакистані в результаті вибуху на базарі поранені 28 осіб

Миротворці АМІСОМ проводять в Сомалі операції проти "Аш-Шабаб", яка веде бойові дії з метою захоплення влади і встановлення законів шаріату. За останні три роки сили Африканського союзу змогли вибити угруповання з основних міст країни. Після цього бойовики перейшли до тактики партизанської війни і влаштовують теракти.