Поблизу столичного аеропорту Сомалі прогримів потужний вибух - ЗМІ

17:51, 04 січня 2015
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Вибух прогримів недалеко від аеропорту столиці Сомалі - Могадішо.

УНИАН

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство France-Presse.

Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило. Причини вибуху не наводяться.

У столичному аеропорту розташовується військова база миротворчих сил Африканського союзу в Сомалі (АМІСОМ). 25 грудня бойовики ісламістського угрупування "Аш-Шабаб" напали на базу, в результаті атаки загинули троє представників "блакитних касок".

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Миротворці АМІСОМ проводять в Сомалі операції проти "Аш-Шабаб", яка веде бойові дії з метою захоплення влади і встановлення законів шаріату. За останні три роки сили Африканського союзу змогли вибити угруповання з основних міст країни. Після цього бойовики перейшли до тактики партизанської війни і влаштовують теракти.

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