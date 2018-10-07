Сьогодні Бразилія обирає президента, парламент та губернаторів

Основна увага прикута до президентських перегонів - на пост глави держави претендують 13 кандидатів.

У Бразилії сьогодні, 7 жовтня, пройдуть загальні вибори, в ході яких громадяни країни оберуть президента, віце-президента, депутатів Національного конгресу (парламенту), губернаторів всіх 26 штатів, а також депутатів регіональних законодавчих органів, повідомляє "112 Україна".

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Право голосу в найбільшій країні Південної Америки мають понад 147 мільйонів виборців старше 16 років. Для виборців у віці 18-69 років участь у голосуванні є обов'язковою, підлітки 16-17 років та літні люди старше 70 років голосують за бажанням.

На пост президента претендують 13 кандидатів. Якщо ніхто не набере більше 50% голосів, 28 жовтня відбудеться другий тур, в якому зустрінуться кандидати з найвищою підтримкою виборців. За даними соціологічних опитувань, перемогти в першому турі не вдасться нікому.

Перед початком виборчої кампанії її фаворит, колишній голова держави (2003-2011 роки) Луїс Інасіу Лула да Сілва був засуджений за корупцію на 12 років і втратив право балотуватися.

Другий за популярністю кандидат, колишній військовий і висуванець від Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару, якого називають "бразильський Трамп", був поранений під час замаху і практично не проводив агітації.

Високу підтримку виборців має і кандидат від лівої Партії трудящих, колишній мер Сан-Паулу Фернанду Аддад. Аналітики очікують, що саме Болсонару і Аддад вийдуть у другий тур. Інавгурація нового президента Бразилії має відбутися 1 січня 2019 року.

Хто б не переміг, населення очікує, що новий голова держави сконцентрує свою діяльність на оздоровленні економіки. З 2016 року рівень безробіття не знижується нижче 12%. Без роботи сидять майже 13 мільйонів бразильців.