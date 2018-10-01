У Бразилії десятки тисяч людей вийшли на протести проти «бразильського Трампа» перед виборами (фото)

Правий кандидат в президенти країни Жаіру Болсонару відомий своїми агресивними висловлюваннями на адресу жінок та ЛГБТ-спільноти.

У Бразилії тисячі людей вийшли на акції протесту проти ультраправого кандидата в президенти Жаіру Болсонару, який є одним з фаворитів майбутніх виборів.

Як повідомляє CBC News, протести пройшли у Сан-Паулу, Ріо де Жанейро і деяких інших містах Бразилії. Головним гаслом протестуючих стала фраза «Не він!».

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Зазначається, що виборча кампанія Болсонару розкрила глибокі розбіжності в найбільшій країні Південної Америки, фокусуючись на питаннях культури і "традиційних сімейних цінностей".

Протести почалися в той же день, коли Болсонару виписали з лікарні в Сан-Паулу, куди його з ножовим пораненням доставили після нападу 6 вересня.

У Сан-Паулу ходу проти Болсонару очолив лівий кандидат Гільєрмо Булос. Протестувальники несли прапори ЛГБТ-руху та банери з гаслами проти Болсонару.

Болсонару, як наголошується, відомий своїми агресивними висловлюваннями на адресу геїв, жінок та людей з темним кольором шкіри. Його висунення привернуло міжнародну увагу як приклад світового тренду зростання популярності популізму та радикальних політиків.

Невеликі протести проти його кандидатури відбулися в Лондоні, Лісабоні, Берліні і Парижі. Зазначимо, що ЗМІ вже називають його «бразильським Трампом».

При цьому, за результатами соцопитувань Болсонару лідує на майбутніх виборах – його готові підтримати близько 28 відсотків опитаних. В той же час, він володіє найвищим рейтингом неприйняття серед кандидатів, що може зіграти вирішальну роль у разі його виходу у другий тур.

У жовтні в Бразилії відбудуться загальні вибори. На них будуть обрані президент і віце-президент Бразилії, Національний конгрес Бразилії, губернатори, віце-губернатори і законодавчі органи штатів.Президента Бразилії будуть вибирати 7 жовтня.