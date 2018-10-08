Президент Білорусі назвав умову, за якої кожен громадянин отримає зброю

У Білорусі жорстке законодавство у сфері володіння зброєю цивільним.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв роздати зброю в кожну сім'ю і кожному дорослому білорусу у разі, якщо країна вступить у війну.

Таку заяву він зробив під час відвідування військового полігону в Брестській області на заході країни в кінці минулого тижня, передає Радіо Свобода.

В ході огляду нових зразків військової промисловості, Лукашенко заявив, що всі дорослі громадяни країни повинні вміти користуватися зброєю.

Читайте такожУ Мінську закон про продаж алкоголю вночі скасували через добу після затвердження (відео)

"Автомати, пістолети, кулемети та боєприпаси до них - не дай Бог війна, ми роздамо у кожну родину. І ми будемо захищати свою територію усіма. Ну, дітей давайте виведемо. Люди похилого віку і навіть жінки, і так далі: 7 мільйонів осіб - 7 мільйонів отримає зброю, щоб вони могли захищатися", - заявив Лукашенко.

У Білорусі жорстке законодавство у сфері володіння зброєю цивільним. Згідно з дослідженням женевського Інституту міжнародних відносин, Білорусь знаходиться на 91 місці в світі по числу одиниць цивільної зброї на 100 чоловік населення з 6,1 одиницею зброї на 100 чоловік. Це в два рази менше ніж в Росії (12,3 одиниці), в три рази менше ніж в Німеччині (19.6) та майже в 20 разів менше, ніж у США (120,5).

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував нові кадрові перестановки в уряді, назвавши однією з причин проблему пияцтва. Лукашенко закликав керівників знати міру при вживанні спиртного.