Радбез ООН може провести зустріч щодо України протягом місяця

Про це заявив журналістам постійний представник Чилі при всесвітній організації Крістіан Баррос Крейді, який у січні виконує функції голови СБ, повідомляє ТАСС.

За його словами, тема внесена у програму роботи на місяць за запитом делегацій Великобританії та Литви.

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"Литва та Сполучене Королівство запросили, щоб ми зайнялися цією темою. Так що цілком можливо, що протягом місяця Рада Безпеки обговорить її", - сказав дипломат.

Востаннє РБ ООН проводила відкриту зустріч щодо України більше місяця тому - 12 листопада 2014 року. ТодіРада безпеки ООН на екстрену зустріч скликали США у зв'язку зі становищем в Україні через введення російських військ на Схід України.