У Німеччині затримали нового підозрюваного у жорстокому вбивстві болгарської журналістки

На ранок 10 жовтня запланована прес-конференція прем'єра Болгарії Бойко Борисова, де він повинен розповісти подробиці арешту.

У Німеччині затримали нового підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Марінової.

Про це повідомляє телеканал Nova із посиланням на джерела, передає РБК.

За даними телеканалу, його знайшли по ДНК, яке на 100% співпало зі зразками, виявленими на речових доказах. Мешканці болгарського міста Русе розповіли, що впізнали затриманого. Ним виявився хлопець 1997 року народження. Поліція міста затримала його дружину й тітку.

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Телеканал bTV також повідомляє, що у справі про вбивство журналістки є новий затриманий, який втік за кордон. За даними порталу, у його будинку знайшли телефон Марінової.

Як додає Радіо Свобода, на ранок 10 жовтня запланована прес-конференція прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, де він повинен розповісти подробиці арешту.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня в місті Русе в Болгарії вбили 30-річну журналістку Вікторію Марінову. Її побили, зґвалтували й задушили. Під час останнього випуску програми, яку вела Марінова, вона представила двох журналістів, які розслідують можливі випадки корупції, до яких були залучені кошти Євросоюзу. Ведуча сказала, що її програма проведе аналогічні розслідування.

Слідство розглядає кілька версій вбивства Марінової. Мова йде про випадковий напад і про вбивство, що пов'язане з її роботою.