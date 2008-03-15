Росія відкриє представництва у Абхазії і Південній Осетії?

Державна Дума Російської Федерації має намір на одному з найближчих засідань – у середу, 19 березня, або у п`ятницю, 21 березня, ухвалити спеціальну заяву, якою закликати уряд Росії розширити співпрацю з Абхазією і Південною Осетією.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив голова Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Костянтин КОСАЧОВ.

«Готується заява Держдуми. Наскільки я розумію, там будуть сформульовані достатньо прямі, категоричні рекомендації уряду, виконавчій владі Російської Федерації про зміну формату відносин з Абхазією і Південною Осетією, про активізацію економічних і будь-яких інших зв`язків із цими територіями і про відкриття там відповідних представництв якихось міністерств і відомств, ну, можливо уряду РФ», - сказав він.

К.КОСАЧОВ зазначив, що, швидше за все, у цій заяві мова піде тільки про Абхазію і Північну Осетію без Придністров`я.

«Не готовий сказати, як це обговорювалося на слуханнях (13 березня Держдума РФ провела слухання, на яких розглянула ситуацію в зонах «заморожених» конфліктів на території колишнього СРСР – УНІАН), я готовий висловити тільки свою особисту позицію, яка полягає в тому, що все ж таки Придністровський конфлікт має більш сприятливу перспективу для врегулювання, з тієї простої причини, що Кишинів і Тирасполь хоча б не виключають можливості якихось прямих контактів і досягнення домовленостей», - сказав російський парламентарій.

Кажучи про подальший розвиток відносин Росії з Абхазією і Південною Осетією, К.КОСАЧОВ висловив думку, що посилення економічних і інших зв`язків з цими регіонами не означає обов`язкового визнання їх незалежності в майбутньому, або їх приєднання до РФ.

«Я не думаю, що треба поступати дзеркально, повторюючи дії Заходу стосовно Косового. У Росії, насправді, немає власного інтересу в тому, щоб ці території якось відірвати, привласнити», - сказав депутат.

«І якщо одного разу трапиться диво - і Тбілісі, і Сухумі, Тбілісі і Цхінвалі зможуть між собою домовитися про припинення конфлікту і відтворення єдиної держави, я впевнений, у Росії не виникне жодних проблем із визнанням такого рішення», - додав він.

К.КОСАЧОВ також зазначив, що Росія збереже свою присутність у цих регіонах, у тому числі і присутність своїх миротворців, доти, доки не виключається можливість військового розвитку подій.

Він також висловив переконання в тому, що влада Грузії, якщо хоче вирішувати проблему «заморожених» конфліктів, повинна зрозуміти, що ці конфлікти існують не тому, що вони мають підтримку ззовні, а з інших, більш глибинних і давніх причин.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Держдума РФ провела парламентські слухання про глобальні проблеми на території СНД. Однією з тем слухань стало звернення до Росії про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.