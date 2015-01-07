США не визнають Палестину суверенною державою
21:41, 07 січня 2015Світ
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Сполучені Штати не визнають Державу Палестина (ДП) суверенною, і вона не може стати учасником Міжнародного кримінального суду (МКС).
REUTERS
Про це повідомила офіційний представник держдепартаменту США Джен Псакі, передає ТАСС.
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"США не визнають Палестину суверенною державою, у них немає права приєднуватися до МКС", - сказала вона.
ДП стане повноправним учасником МКС 1 квітня цього року. Це підтвердив у вівторок генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
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