Про це повідомила офіційний представник держдепартаменту США Джен Псакі, передає ТАСС.

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"США не визнають Палестину суверенною державою, у них немає права приєднуватися до МКС", - сказала вона.

ДП стане повноправним учасником МКС 1 квітня цього року. Це підтвердив у вівторок генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.