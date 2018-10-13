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Маск вирішив зайнятися випуском текіли під назвою Teslaquila (фото)

05:54, 13 жовтня 2018
Світ
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Ілон Маск / REUTERS

Відомий бізнесмен і винахідник Ілон Маск вирішив випускати текілу під брендом Tesla - компанії, яка спеціалізується на виробництві електромобілів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter і виклав фото етикетки пляшки з алкогольним напоєм.

Текіла Маска буде називатися Teslaquila.

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Перед цим американське видання CNBC написало про те, що Tesla подала заявку на реєстрацію "спиртного напою з рослини агава". В якості підтвердження цієї інформації Маск і опублікував етикету "теслакіли".

twitter.com/elonmusk

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Теги: #Ілон Маск