Маск вирішив зайнятися випуском текіли під назвою Teslaquila (фото)
05:54, 13 жовтня 2018Світ
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Винахідник показав фото етикетки пляшки з алкогольним напоєм.
Ілон Маск / REUTERS
Відомий бізнесмен і винахідник Ілон Маск вирішив випускати текілу під брендом Tesla - компанії, яка спеціалізується на виробництві електромобілів.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter і виклав фото етикетки пляшки з алкогольним напоєм.
Текіла Маска буде називатися Teslaquila.
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Перед цим американське видання CNBC написало про те, що Tesla подала заявку на реєстрацію "спиртного напою з рослини агава". В якості підтвердження цієї інформації Маск і опублікував етикету "теслакіли".
twitter.com/elonmusk
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