Один з убитих під час теракту в Парижі поліцейських виявився мусульманином (відео)

Про це повідомив представник МВС Франції, передає ТСН.

Під час теракту були вбиті двоє поліцейських - Франк Брінсоларо і Ахмед Мерабет. Останній був мусульманином, йому було 42 роки.

Мерабет патрулював вулицю недалеко від редакції газети Charlie Hebdo, на яку було вчинено напад. Поліцейський намагався зупинити терористів, проте отримав поранення. Саме Мерабет фігурує на відео, яке показали усі провідні телеканали світу. Його зробив випадковий свідок теракту.

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На відео Мерабет, який отримав поранення, запитує терористів: "Ви хочете мене вбити?". А потім благає про пощаду. Проте один з нападників зі словами "окей, шеф (поширене звернення до поліцейських - ред.)" - вбиває його пострілом в голову.

Увага! Відео містить сцени насильства.

Раніше, вранці в середу троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людям, які перебували там. Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі. Жертвами нападу стали 12 осіб, у тому числі - чотири художника видання, двоє поліцейських і оглядач радіостанції France Inter. Ще 11 осіб отримали різні поранення.