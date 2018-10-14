У Туреччині вантажівка з мігрантами зірвалася з мосту, загинули 22 людини (фото)

Поблизу турецького міста Ізмір вантажівка з мігрантами зірвалася з шосе і впала у канал.

У провінції Ізмір на заході Туреччини сьогодні вранці внаслідок автомобільної аварії загинули 22 особи.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на турецьку державну інформагенцію Anadolu.

Зазначається, що загиблі були мігрантами, які перебували на території Туреччини нелегально. Серед жертв є діти. Травми дістали ще 13 людей.

Аварія сталася о 8-й ранку, вантажівка впала з шосе в канал і перекинулася. Вона перевозила мігрантів з міста Айдин. Постраждалі мали домовленість з місцевими про переправлення їх човном до грецького острова Самос, який розташований на південь від Ізміра. Поки правоохоронці з’ясовують, з якої країни прибули ці люди.

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У 2016 році ЄС та Туреччина підписали угоду, згідно з якою турецька сторона зобов'язувалася приймати назад біженців та мігрантів, які прибули до Греції через територію Туреччини. Крім того, Анкара обіцяла жорсткіше протистояти діяльності контрабандистів, які перевозили морем мігрантів з Туреччини до Європи. ЄС, своєю чергою, погодився надавати Туреччині мільярдну грошову допомогу для забезпечення біженців продуктами харчування та речами першої необхідності. Ця угода призвела до різкого падіння кількості шукачів притулку, які прибували до Греції через Туреччину.

Але у 2018 році спостерігається істотне зростання кількості нелегальних мігрантів, які потрапляють до Європейського Союзу через територію Туреччини. Згідно з доповіддю Європейської Комісії, з січня до середини вересня поточного року цим маршрутом до Європи потрапили понад 38 тисяч мігрантів, що на 43 відсотки більше, ніж за аналогічний період минулого року.