Із початку року у світі вбили 56 журналістів, більш ніж половина репортерів загинула в зонах конфліктів

Дані поточного року вже перевищили показник за 2017 рік, зазначають «Репортери без кордонів».

З початку 2018 року через свою професійну діяльність у світі загинуло 56 журналістів.

Про це повідомляє на своєму сайті міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає свободу слова у всьому світі, «Репортерів без кордонів».

«Станом на 1 жовтня 2018 року по всьому світу вбили 56 журналістів через їхню професійну діяльність. Ця цифра перевищила показник за весь 2017-й рік, коли загинуло 55 працівників медіа. Хоча 2017 рік став найменш смертельним роком серед журналістів протягом останніх 14 років», - йдеться в повідомленні.

«Репортери без кордонів» додають, що всього у зонах військових дій загинуло 29 репортерів, що складає 52% серед усіх вбитих журналістів.

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Зазначається, що лише в Афганістані загинуло 13 журналістів. Зокрема, 30 квітня було вбито 10 журналістів: 9 з них в результаті подвійного бомбардування в Кабулі, названого найсерйознішим нападом в країні з моменту поразки талібів у 2001 році, а згодом у місті Хост застрелили журналіста BBC Ахмада Шаха.

«5 кореспондентів загинуло в Ємені. У цій країні журналісти гинуть не під бомбами, а в тюрмах, стаючи жертвами жорстокого поводження. Така доля спіткала журналіста Анвара аль-Ракана, якого катували близько року. Його родина розповідає, що журналіста випустили на волю у критичному від голоду, тортур та хвороб стані, він помер 2 червня. Крім того, ще як мінімум 10 журналістів та один громадянський журналіст перебувають у єменських в'язницях, даних про них майже немає», - наголосили «Репортери без кордонів».

Крім того, за їхніми даними, двох журналістів було вбито в Сомалі (одного - під час поліцейської перевірки, іншого - зарізали на виході з редакції).

«Залишається багато «сірих зон» у вбивстві трьох російських журналістів у Центральній Африці (Орхан Джемаль, Кирило Радченко та Олександр Расторгуєв). Їх вбила група невідомих бойовиків у липні під час розслідування журналістами присутності найманців, які відносяться до російської приватної військової компанії Вагнера, відомій також своєю діяльністю в Сирії», - підсумували в організації і додали, що ще по двоє журналістів загинули у Пакистані, Палестині та Сирії.