Чинний уряд США є найбільш ворожим до Ірану за останні 40 років – лідер країни

За словами іранського лідера, Тегеран готовий до нових санкцій з боку Вашингтона.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що чинний уряд США є найбільш ворожим до Ірану за останні сорок років та хоче змінити владу в країні.

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Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

«Упродовж останніх 40 років не було більш ворожої команди, ніж нинішня команда уряду США у ставленні до Ірану, іранців та ісламської республіки … Були часи, коли була одна людина, яка відчувала неприязнь. Інші були поміркованими. Тепер найгірші зібралися разом», - зазначив він під час виступу в Тегеранському університеті.

Роухані звинуватив американців в застосуванні психологічної та економічної зброї проти Ірану.

«Скорочення легітимності системи є їхньою кінцевою метою» - сказав він.

Президент Ірану також повідомив, що нові американські санкції, які почнуть діяти з 4 листопада, не справлять жодного ефекту на Іран, оскільки «США вже зробили все, що хотіли зробити».

За словами Роухані, іранський уряд виділив близько 15 млрд доларів на придбання товарів першої необхідності в поточному році, щоб протистояти санкціям.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Сполучені Штати поновили дію санкцій проти Ірану. Перед цим президент Дональд Трамп заявив, що санкції є «чітким і сталим рішенням» у відповідь на «згубні» дії Тегерана. Поновлені обмеження стосуються більшості секторів економіки, однак санкції щодо енергетичного сектора буде відновлено лише у листопаді.

Дію санкцій США проти Ірану було призупинено згідно з умовами ядерної угоди часів президентства Барака Обами, підписаної 2015 року між Іраном, США, Росією, Великою Британією, Францією, Китаєм і Німеччиною. Однак у травні 2018 року Трамп ухвалив рішення про поновлення санкцій. При цьому решта країн, які підписували ядерну угоду, висловилися за її збереження. Американський президент критикував домовленості з Іраном ще під час своєї передвиборчої кампанії.