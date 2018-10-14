этот материал доступен на русском

У Швейцарії німецький туристичний автобус потрапив у ДТП – травмовано 15 осіб (відео)

19:32, 14 жовтня 2018
Світ
313 0
Німецький туристичний автобус потрапив у ДТП / Autonews.com.ua

Читайте такожУ Туреччині вантажівка з мігрантами зірвалася з мосту, загинули 22 людини (фото)

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, в результаті аварії 15 людей отримали травми, троє з них - у важкому стані.

"Автобус, в якому було біля 25 пасажирів, близько 8 годин ранку врізався в металевий стовп на узбіччі траси", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#дтп з туристами