У Швейцарії німецький туристичний автобус потрапив у ДТП – травмовано 15 осіб (відео)
19:32, 14 жовтня 2018Світ
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Згідно з інформацією, троє з постраждалих у важкому стані.
Німецький туристичний автобус потрапив у ДТП / Autonews.com.ua
Біля міста Лугано у Швейцарії німецький автобус, що перевозив переважно підлітків-туристів до Італії, потрапив у ДТП.
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Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, в результаті аварії 15 людей отримали травми, троє з них - у важкому стані.
"Автобус, в якому було біля 25 пасажирів, близько 8 годин ранку врізався в металевий стовп на узбіччі траси", - йдеться в повідомленні.
Біля швейцарського міста у ДТП потрапив автобус з німецькими підлітками
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