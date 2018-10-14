У Швейцарії німецький туристичний автобус потрапив у ДТП – травмовано 15 осіб (відео)

Згідно з інформацією, троє з постраждалих у важкому стані.

Біля міста Лугано у Швейцарії німецький автобус, що перевозив переважно підлітків-туристів до Італії, потрапив у ДТП.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, в результаті аварії 15 людей отримали травми, троє з них - у важкому стані.

"Автобус, в якому було біля 25 пасажирів, близько 8 годин ранку врізався в металевий стовп на узбіччі траси", - йдеться в повідомленні.