РПЦ погрожує Єрусалимському патріархату призупинити служіння в Храмі гробу Господнього (відео)

Там припускають припиняти спілкування з Єрусалимським патріархатом, якщо він підтримає Константинопольський патріархат у питанні надання автокефалії УПЦ.

Російська православна церква (РПЦ) має намір призупинити служіння в Храмі гробу Господнього, якщо Єрусалимський патріархат підтримає Константинопольський в рішенні надати автокефалію Українській православній церкві (УПЦ).

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Про це заявив секретар Російської духовної місії в Єрусалимі ігумен Никон, передають російські ЗМІ. "Якщо Єрусалимський патріархат перейде на бік Константинопольського патріархату і, як наслідок, дозволить "філаретівцям" служити на Гробі Господньому і в інших своїх храмах в Святій землі, то тоді нам доведеться призупинити служіння з ними", - сказав він.

"Фактично це буде продовження скандалу, і, швидше за все, я так припускаю, що доведеться і з Єрусалимським патріархатом тоді припиняти спілкування, тому що в такому випадку вони стануть на бік розкольників", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив намір дати українській церкві автокефалію, зняв анафему з патріарха Української православної церкви КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія, позбавив московського патріарха права висвячувати київського митрополита.

15 жовтня Синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.