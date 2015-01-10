Патріарх Кирило закликав не драматизувати падіння курсу рубля, бо ціна рубля і обмінний курс валюти - "різні речі"

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Кисельову, яке було показане на телеканалі "Росія-1", передає ТСН.

Патріарх сказав, що ціна рубля і обмінний курс валюти - "різні речі", оскільки курс - це змінна величина, яка формується під впливом багатьох факторів, часто не пов'язаних прямо з економікою".

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"А хто знає ціну долара? У багатьох є таке враження, що взагалі ціна символічна", - заявив він.

Патріарх Кирило впевнений, що падіння курсу рубля не вплине на більшість росіян.

"На більшість людей обмінний курс не вплине, якщо під сурдинку зміни обмінного курсу наші власні виробники не почнуть піднімати ціни", - зазначив патріарх.